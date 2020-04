Fabrício Simões: «Queremos voltar a competir e mostrar que somos os melhores»

O avançado Fabrício do Simões, jogador do Farense, quer festejar a terceira subida da sua carreira ao escalão principal do futebol português, depois dos sucessos alcançados no Estoril (2011/12) e no Famalicão (2018/19) e admite que "há no seio do grupo alguma ansiedade para que a competição seja retomada".





"Queremos voltar a competir e mostrar que somos os melhores no campeonato da 2.ª Liga, embora isso dependa das decisões da Liga e das autoridades de saúde e não apenas da nossa vontade", referiu o jogador, no Facebook do clube.Fabrício Simões elogia o comportamento do Farense até ao momento. "Estávamos a fazer uma excelente época e passámos nos lugares de subida 22 das 24 jornadas disputadas, o que diz bem do mérito do grupo e da qualidade dos nossos desempenhos", assinalou.Se forem reunidas condições para o regresso do futebol, "queremos coroar tudo o que fizemos até agora com a subida e, também, lutar pelo primeiro lugar", garante Fabrício Simões.