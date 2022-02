Faísca fala em leão enraivecido

O treinador do Farense, Vasco Faísca, garante que a derrota (4-1) no reduto do Feirense, num jogo com vários casos de arbitragem, “afetará a equipa mas positivamente, pois o leão do sul ficou ferido mas não moribundo e está enraivecido e vai morder, venha quem vier”.

O responsável pela formação da capital algarvia aproveitou a antevisão à partida com o Ac. Viseu “para convocar todos os adeptos do Farense, e são muitos, para apoiarem a equipa e mostrarem a grandeza deste clube, pois todos juntos temos a missão de acordar o gigante do sul”.