Faleceu antigo dirigente Duval Pestana

Faleceu esta sexta-feira Duval Pestana, histórico dirigente do Farense responsável pela vinda de Paco Fortes para o clube algarvio, nos anos 80, quando desempenhava o cargo de vice-presidente, numa direção liderada por Fernando Barata.Duval Pestana, economista de formação, dedicou-se durante largos anos à restauração, no Algarve, em Lisboa e em São Paulo, no Brasil (abrindo aqui vários estabelecimentos que comercializavam o pastel de nata), e vivia desde há cerca de um ano em Ayamonte, em Espanha, junto à fronteira com o Algarve.O Farense colocou nas suas páginas nas redes sociais uma nota de pesar pelo falecimento de Duval Pestana, seguindo o mesmo procedimento em relação ao antigo jogador Mário Ventura, que também faleceu esta sexta-feira e representou os algarvios na época de 1982/83, contribuindo para a subida à 1.ª Divisão.