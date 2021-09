Fanã quer estrear-se com vitória

Fernando Pires (Fanã) estreia-se esta segunda-feira no comando do Farense e assume que "treinar o meu clube num campeonato como o da 2ª Liga reveste-se de uma grande responsabilidade. Os responsáveis da SAD acharam que esta solução seria a mais viável para darmos a volta aos maus resultados e encaro o desafio de uma forma muito profissional, independentemente de me sentir em casa e de trabalhar no clube do meu coração".





O novo responsável do conjunto algarvio sente-se "de alma e coração neste projeto, ciente das dificuldades mas também confiante nas potencialidades da equipa e no trabalho que temos vindo a desenvolver, que nos faz acreditar num Farense progressivamente capaz de alcançar melhores resultados, mais condizentes com o valor da equipa., rumo a um objetivo que, se tudo correr bem, poderá ser alcançado no final da época".Decorridas quatro jornadas, o Farense regista ocupa o penúltimo lugar. "Nas circunstâncias em que a equipa está, na tabela classificativa, com demasiados pontos perdidos, é lógico que o estado de espírito que encontrei não foi o melhor. Mas o grupo está ciente das suas responsabilidades e treino após treino tem demonstrado, através do empenho de todos, uma grande vontade de dar a volta à situação", assinala Fanã, esperançado em melhores dias: "Todos sabem que o lugar atualmente ocupado pelo Farense nem de perto nem de longe corresponde ao valor do plantel e embora nos primeiros treinos sentisse o grupo com o peso do mau percurso feito até ao momento, depois, com a implementação de novos métodos de trabalho - e cada treinador tem os seus - venho observando uma grande resposta dos jogadores, em termos de empenhamento e de dinâmica, e a paragem do campeonato veio deu-nos uma boa ajuda. Por isso, acredito que poderemos já no próximo jogo, com o Académico de Viseu, evidenciar algumas melhorias e mais confiança e traduzir isso num resultado condizente com os nossos interesses, ou seja, numa vitória. Queremos virar o rumo aos acontecimentos já a partir desta segunda-feira".O grupo recebeu um reforço nos últimos dias, o avançado guineense Idrissa Sylla, e não está afastada a possibilidade de mais reajustamentos. "A grande maioria dos elementos do plantel competiu na época passada no escalão principal do futebol português e isso demonstra que temos gente de valia. Num ou noutro jogo a equipa não foi muito feliz, o que explica alguns resultados nos jogos realizados. Sinto que há qualidade, que há vontade da parte dos jogadores, o que não invalida que, em função de uma ou outra solução disponível no mercado, a equipa não possa ser mais valorizada e ter mais opções", assinala Fanã, crente na capacidade do grupo "para fazer todo um trajeto de recuperação, que nem sempre é fácil, e lutar pelos lugares cimeiros, sabendo nós que a margem de erro é pouca mas também que há potencial e que há confiança para podermos chegar ao fim do campeonato num lugar condizente com a categoria deste plantel, disso não tenho dúvidas".As duas semanas de paragem do campeonato permitiram a Fanã trabalhar arduamente. "Contra o Académico de Viseu já poderemos ter em campo muito daquilo que pretendo em termos de dinâmica da equipa", garante, acrescantando: "Os indicadores fornecidos nos treinos têm sido bastante bons, a assimilação das nossas ideias tem vindo a processar-se com rapidez e por isso estou em crer que, depois destas duas semanas de trabalho, muito daquilo que pretendemos da equipa no futuro possa estar já presente. Ganhando este jogo o estado anímico dos jogadores, os níveis de confiança e outros indicadores irão melhorar, e poderemos paulatinamente ir somando pontos e subindo na classificação, esperando num futuro próximo chegarmos perto dos lugares que desejamos e que merecemos".Quando uma equipa vem de uma série de resultados negativos, "o próximo jogo representa sempre a esperança de um clique, marcando o início de um novo ciclo de resultados mais favoráveis. Esta partida contra o Académico de Viseu reveste-se de grande importância. Noto nos jogadores uma certa revolta com os resultados obtidos até aqui e ninguém mais do que eles sabe que a atual classificação não corresponde minimamente ao valor do grupo", refere o novo comandante da formação algarvia.A implementação de novos métodos de trabalho "representa sempre uma lufada de ar fresco em termos de organização, planeamento e desenvolvimento dos treinos e isso, juntamente com a sede que a equipa demonstra de poder e querer inverter este ciclo faz com que este jogo contra o Académico de Viseu, não sendo de vida ou de morte, possa representar uma viragem, caso alcançemos, como desejamos, um bom resultado". Uma vitória "representará mais confiança e a equipa reunirá mais condições para mostrar a sua competência e o seu valor a partir daí, criando-se condições para chegarmos a lugares mais confortáveis, encurtando a pouco e pouco as distâncias para as equipas que estão nos lugares de cima".Diante dos viseenses Fanã pretende "um Farense dinâmico, com critério em todas as fases do jogo e que dispute cada lance como se fosse o último da partida, atuando com confiança, pela qualidade que tem, e com os olhos postos na vitória". O treinador sabe que o Académico de Viseu "irá causar-nos problemas e numa ou noutra fase do jogo teremos também de saber sofrer, e isso acontecerá em todos os jogos, pois as outras equipas também possuem reconhecida valia. A experiência e a maturidade de muitos dos nossos jogadores irá revelar-se importante para superarmos esses momentos e afirmarmos a nossa capacidade técnica e inteligência dos nossos executantes".