O avançado Harramiz, de 31 anos, é reforço do Farense e assinou um contrato válido por ano e meio, depois de rescindir com o Neftchi, do Azerbaijão.O jogador regressa a uma casa conhecida, pois representou o Farense nas épocas 2014/15 e 2015/16.Estou muito feliz por regressar a esta casa, estou aqui para dar o meu melhor e prometo trabalhar forte para ajudar o clube a regressar às vitórias e estar na posição que merece. Temos um ecxelente grupo de trabalho e mais cedo ou mais tarde iremos gritar todos numa só voz..."à vitória Farense à vitória!", referiu Harramiz, na apresentação.