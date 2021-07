Farense aponta a Elves Baldé

O Farense é um dos clubes interessados no extremo Elves Baldé, de 21 anos, que jogou no Sporting B na época passada e já representou P. Ferreira e Feirense. O jogador estuda várias possibilidades no mercado nacional e também no estrangeiro e os algarvios, com um projeto que visa o regresso à 1ª Liga, figuram entre os pretendentes.