Farense apresenta-se aos sócios frente ao Belenenses

O Farense, da Segunda Liga, anunciou esta quinta-feira que a apresentação oficial aos sócios será feita frente ao Belenenses, da Liga NOS, em 21 de julho, no Troféu Cidade de Faro.A agenda de pré-época foi esta quinta-feira divulgada nas redes sociais dos algarvios, que iniciam os seus trabalhos no sábado com os habituais exames médicos.O primeiro jogo particular será em 06 de julho, em Albufeira, frente ao Rochdale, do terceiro escalão inglês, seguindo-se o desafio contra a seleção principal do Bahrain (12 de julho), no Parchal, no concelho de Lagoa.O Marítimo, da Liga NOS, será o adversário em 16 de julho, no Estádio Capitão Josino da Costa, em Lagoa, e o Louletano em 19 de julho, no campo do complexo turístico de Vale do Lobo (Loulé).No dia 21 de julho, às 19:30, o Estádio de São Luís, em Faro, será palco do Troféu Cidade de Faro, entre Farense e Belenenses.A equipa algarvia agendou ainda mais um jogo particular para 24 de julho, com adversário por anunciar.O Farense oficializou, até agora, apenas quatro reforços: os defesas Rafael Vieira e Rafael Furlan, o extremo Miguel Bandarra e o avançado Fabrício Simões.