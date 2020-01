Farense atinge os 3.000 sócios pagantes

O Sporting Clube Farense divulgou esta quinta-feira, através das redes sociais, um registo histórico: a barreira dos 3.000 sócios pagantes foi alcançada.





A boa campanha na 2.ª Liga (liderada precisamente pelo Farense) e a perspetiva de um rápido regresso ao escalão principal do futebol português ajudam a explicar a marca alcançada, que faz do Farense o maior clube do Algarve, de entre os que praticam futebol.O entusiasmo dos adeptos reflete-se também nas assistências aos jogos: até à última jornada o Farense era o clube que mais público tinha atraído ao seu estádio, no campeonato da 2.ª Liga, com uma média de 2.372 pessoas presentes no Estádio de São Luís.