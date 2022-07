Farense bate Anadia por 3-2 no segundo particular do dia

O Farense bateu o Anadia, por 3-2, em jogo disputado na tarde deste sábado no Luso. Marco Matias, com um bis, e Lucão marcaram para os algarvios, enquanto Rafael Santos e Diogo Silva foram os autores dos golos do Anadia.Vasco Faísca, treinador do Farense, utilizou inicialmente o seguinte onze: Defendi, Seruca, Vasco Oliveira, Bandarra, Talocha, Marcos Paulo, Fabrício Isidoro, Ponde, Marco Matias, Vasco Lopes e Lucão.Este foi o segundo jogo disputado pelo Farense este sábado . Pela manhã, também no Luso, os algarvios bateram a Académica, por 2-1.