Farense bate Leixões pela margem mínima e sobe ao 2.º lugar da II Liga

O Farense venceu, este domingo, em casa o Leixões por 1-0, com golo de cabeça de Cássio na segunda parte do jogo da sétima ronda da II Liga de futebol, que valeu a subida dos algarvios ao segundo lugar.Em jogo entre potenciais candidatos à subida, e depois de uma primeira parte muito 'amarrada', a melhor segunda metade dos algarvios acabou por expressar-se no tento do defesa central brasileiro, aos 74 minutos.A primeira parte do encontro mostrou duas equipas mais preocupadas em bloquear as intenções ofensivas do adversário, com o Farense, a assumir um ligeiro ascendente, a somar vários remates para fora, o mais perigoso por Fabrício (15 minutos).Os forasteiros responderam aos 25 minutos, por Derick Poloni, que surgiu nas costas de Matheus Silva ao segundo poste, após cruzamento da direita, e rematou às malhas laterais, e quase chegavam à vantagem após erro de Cássio que Júnior Sena não aproveitou, aos 42.O Farense surgiu dos balneários com outra dinâmica e intensificou a pressão: Filipe Melo, num cabeceamento à barra, aos 56 minutos, e Ryan Gauld, num remate para grande defesa de Ivo Gonçalves, aos 59, estiveram perto do golo.Na melhor oportunidade do Leixões, aos 66 minutos, André Claro, na linha de fundo, assistiu Enoh, que, na pequena área, falhou, atirando ao lado.Num lance de bola parada, um canto da direita marcado por Ryan Gauld, o Farense acabou por chegar à vantagem, surgindo o central Cássio, livre de marcação ao segundo poste, a cabecear para golo.Tirando um remate fraco, aos 78 minutos, o Leixões não conseguiu responder à altura, perante um Farense controlador nos minutos finais.