Farense bate Sporting da Covilhã por 1-0 no primeiro ensaio da época

O Farense, que prepara o regresso à 1ª Liga após 18 anos de ausência, bateu o Sporting da Covilhã, por 1-0, em jogo de preparação disputado este sábado no Estádio Algarve.





O escocês Ryan Gauld foi o autor do único golo do ensaio, realizado à porta fechada e sem qualquer divulgação por parte dos dois clubes.Os covilhanenses defrontam este domingo a equipa de sub-23 do Portimonense, em novo jogo à porta fechada, no Estádio Dois Irmãos.