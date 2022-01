O Farense bateu os sub-23 do Portimonense, por 2-0, em jogo de treino disputado na tarde desta quinta-feira, no Estádio de São Luís. Ponde e Pedro Henrique marcaram os golos.Este ensaio veio preencher o vazio provocado pelo adiamento da partida com a Académica, devido a um surto de Covid-19 nos estudantes. O jogo, previsto para esta quinta-feira, irá realizar-se no dia 3 de fevereiro.Vasco Faísca, o novo treinador do Farense, cumpriu o primeiro jogo no comando do grupo. A sua estreia oficial no banco do clube da capital algarvia está agendada para o próximo dia 12 de janeiro, no reduto do Varzim.