Farense celebra subida à 1ª Liga com vinho

O Farense está a assinalar o regresso à 1ª Liga, após 18 anos de ausência, com... vinho. Uma edição limitada (a 60 mil garrafas) de um tinto grande escolha de 2015, produzido pela empresa Couteiro Mor, propriedade do presidente do emblema algarvio, João Barão Rodrigues, encontra-se à venda ao preço promocional de 13,50 euros.





A garrafa faz alusão ao histórico feito alcançado pelo Farense, com um rótulo alusivo à subida, e a embalagem inclui uma cronologia ilustrada de muitos dos momentos marcantes da temporada.O vinho pode ser adquirido nos sites do Farense e dos vinhos Couteiro Mor.