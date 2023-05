Farense coloca bilhetes à venda para o jogo com o Benfica B

O Farense coloca esta quarta-feira à venda, a partir das 14 horas, na sua loja oficial, no Estádio de São Luís, bilhetes para o jogo com o Benfica B, que se disputará na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, na 33.ª jornada da Liga SABSEG, no Seixal, e que poderá ser determinante nas contas pela subida ao escalão principal do futebol português.Os bilhetes têm o custo de cinco euros e no dia do jogo também estarão disponíveis ingressos no Benfica Campus, numa bilheteira destinada em exclusivo a adeptos do Farense.O Farense recebeu mil bilhetes e muitos adeptos seguirão para o Seixal em excursões, estando prevista a deslocação de uma dezena de autocarros, enquanto outros viajarão em meios próprios, havendo ainda a considerar os apoiantes dos algarvios que residem na zona de Lisboa e margem sul do Tejo.O Farense poderá festejar a subida à Liga Bwin já na próxima jornada. Para isso, o conjunto orientado por José Mota terá de alcançar diante do Benfica B um melhor resultado que aquele que o Estrela da Amadora vier a registar na receção ao Nacional, jogo marcado para domingo.Se isso não suceder, o segundo classificado da Liga SABSEG, que acompanhará o Moreirense na promoção direta ao escalão principal, só será conhecido na última jornada, na qual o Farense receberá o Tondela e o Estrela da Amadora se deslocará a Penafiel.