Farense com dois lesionados no jogo em Cinfães

Nem tudo foi positivo para o Farense no jogo de Cinfães, relativo à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O técnico Fernando Pires viu a sua equipa seguir em frente, mas teve de substituir dois jogadores no decorrer da segunda parte, devido a lesão.





Amine saiu aos 55 minutos, na sequência de uma entorse num pé, enquanto Fabrício Isidoro, com uma lesão muscular na coxa direita, entrou aos 81 minutos para o lugar de Lucca e teve de deixar o relvado pouco depois, ficando o conjunto algarvio reduzido a 10 elementos nos instantes finais do jogo.O técnico do Farense não escondeu na sua apreensão, designadamente em relação a Fabrício Isidoro. "Nas próximas 48 horas vamos avaliar os dois, mas estou convencido que a lesão do Fabrício poderá ser mais preocupante do que a do Amine. O Amine fez uma entorse, mas parece não ser nada de mais, poderá ser limitativo nos próximos dois dias e poderá recuperar para o próximo jogo", referiu Fernando Pires, olhando já para o encontro frente ao FC Porto B, no próximo fim-de-semana, para a Liga Sabseg.