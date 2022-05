Farense confirma contratação de Marcos Paulo

O Farense, que vai participar na Liga Sabseg, anunciou esta segunda-feira a contratação, até junho de 2023, do médio-defensivo brasileiro Marcos Paulo, confirmando uma notícia já avançada pelo nosso jornal.O jogador, que passou pela União de Leiria e pela Académica, soma 127 encontros no campeonato principal do futebol português e 52 na Liga Sabseg e nas duas últimas épocas representou o Vizela, contribuindo para a subida deste último clube à Liga Bwin, em 2020/21."Encaro este novo desafio no Farense com uma vontade enorme de triunfar", referiu Marcos Paulo, em declarações publicadas nas páginas do clube nas redes sociais. "Tenho excelentes referências do Farense e procurarei dar o meu melhor sempre em prol do grupo com ambição, compromisso entrega e muito trabalho", adiantou o médio.As expectativas, referiu ainda Marcos Paulo, "são as melhores possíveis, numa liga muito competitiva, e espero agregar a minha experiência e potencial com as dos meus companheiros, jogando um futebol competitivo e bonito para assim dar grandes alegrias aos grandes adeptos do Farense"O novo recruta agradeceu o empenho do presidente do Farense, João Rodrigues, e do diretor-geral, José Luís, "para que eu possa estar aqui".