O Farense confirmou a chegada de Pastor para o lado direito da defesa, notícia já avançada pelo nosso jornal. O jogador cumpriu a primeira metade da época no Portimonense, emprestado pela Ferroviária de Araraquara, do Brasil, com opção de compra do passe, e chega à capital algarvia nas mesmas condições."Sinto-me muito contente por estar aqui e agradeço ao presidente e à direção por me abrirem as portas neste clube", referiu o jogador, citado nas redes sociais do Farense, acrescentando: "Fui muito bem recebido e tenho a certeza que iremos conquistar os nossos objetivos".Pastor deu nas vistas na época passada, ao serviço do Leixões, o que justificou o interesse do Portimonense. Em Portimão, porém, somou apenas um minuto na Liga Bwin, sendo a terceira opção para o lado direito da defesa, o que motivou a dispensa dos seus serviços.