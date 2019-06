Farense contrata Miguel Bandarra

O Farense assegurou esta segunda-feira os serviços de Miguel Bandarra, um dos destaques do Campeonato de Portugal, tendo participação determinante na subida do Casa Pia à 2.ª Liga.





O jogador algarvio, natural de Vila Real de Santo António, pode jogar a lateral, na esquerda ou na direita, e também a extremo e estava também na agenda de Vitória de Setúbal e Chaves, que perderam a corrida para o Farense, firmando um vínculo válido por duas épocas, com mais uma de opção.O jogador era há muito acompanhado pela estrutura do Farense e boa relação entre André Geraldes, CEO, e o empresário de Miguel Bandarra, Mohamed Afzal, levou os algarvios a bater a concorrência, num processo em que o presidente do Farense, João Rodrigues, também teve papel fundamental.