Farense critica arbitragem do jogo com o Feirense e pede introdução do VAR na Liga Sabseg

O Farense considerou "inqualificável" a arbitragem de João Pinho na derrota em casa do Feirense (4-1). Em comunicado, os algarvios apontam o dedo a três lances, além de uma atitude "intimidatória" do juiz da partida, referente à 21ª jornada.Nesse sentido, o conjunto de Faro apelou à Liga Portugal e ao Conselho de Arbitragem da FPF para "fazerem mais", nomeadamente "trabalharem de forma célere visando a introdução do VAR" na Liga Sabseg. E remata, frisando que uma arbitragem destas "não deve repetir-se."COMUNICADOFaro, 09 fevereiro 2022E à 21ª jornada voltaram os fantasmas do passado!Num altura crucial da época 2021/22, e quando o SC Farense procurava dar continuidade à sua recuperação na tabela da Liga 2 (após dois triunfos seguidos), eis que somos surpreendidos, esta terça-feira, com uma nova ARBITRAGEM INQUALIFICÁVEL no terreno do CD Feirense.Uma ARBITRAGEM protagonizada pelo senhor João Pinho, da AF Aveiro (curiosamente, a mesma Associação do CD Feirense), que NOS IMPEDIU claramente - e não há outra forma de o dizer - de ter francas possibilidades de discutir o resultado na casa de um dos mais fortes candidatos à subida de divisão (o SC Farense teve mais de 60% de posse de bola). Obviamente que o conjunto "fogaceiro", que muito respeitamos, é alheio ao sucedido e ao que está à vista de todos os que o quiserem ver, com bons olhos.Mas vamos por partes. Note-se:- 17 minutos, golo do Feirense de pontapé livre, mas precedido de FALTA MUITO DUVIDOSA (no mínimo);- 45 minutos, grande penalidade não assinalada a favor do SC Farense, apesar da evidente MÃO NA BOLA de um adversário na grande área, quando o resultado estava igualado;- 47 minutos, grande penalidade assinalada contra o SC Farense, e consequente segundo golo anfitrião, num lance em que NÃO EXISTIU QUALQUER IRREGULARIDADE do nosso jogador sobre o atleta local;-Muitas outras decisões erradas que claramente prejudicaram o SC Farense;- Uma atitude INTIMIDATÓRIA do senhor árbitro, para com os nossos jogadores e equipa técnica durante todo o encontro;Perante estes FACTOS, TELEVISIONADOS EM DIRECTO, não podemos guardar a nossa indignação e repúdio – uma vez mais – embora nos tenhamos mantido em silêncio sobre o tema "arbitragens" a época toda. Todavia, uma vez mais também, e após o que sucedeu na temporada transacta com amplo reconhecimento público, e também já por diversas vezes na presente temporada, não podemos calar a nossa voz sempre que formos fortemente lesados. A voz de todos os FARENSES, acrescentaríamos, e de todos os que pugnam pela verdade no desporto e no futebol profissional em Portugal. É o caso, outra vez e infelizmente, também após este desafio no Estádio "Marcolino Castro".Chegados aqui, e perante a sucessão de erros graves e prejuizos públicos evidentes no escalão em causa, é também o momento de considerar que a Liga Portugal e o Conselho de Arbitragem da FPF têm o dever de FAZER MAIS. Ou seja, de trabalharem de forma célere visando a INTRODUÇÃO da tecnologia VAR na Liga 2. Uma homogeneização que começa a tornar-se imprescindível em nome da dita verdade desportiva do nosso futebol profissional. Medida essa que o SC Farense acompanharia desde a primeira hora. Sabemos que o VAR, por si só, não resolve todos os problemas mas ajudaria certamente a reduzir o ERRO HUMANO !Até lá, assim... NÃO !!!!!Por fim, o SC Farense informa que irá novamente DENUNCIAR as suas preocupações JUNTO DE TODAS as instituições que têm a obrigação de garantir uma SÃ competição profissional em Portugal, esperando que as mesmas não "caiam em saco roto".O desempenho vergonhoso de uma equipa de arbitragem, presenciado na Feira, NÃO DEVE REPETIR-SE. Não pode repetir-se em nenhum campo. Não são aceitáveis mais palavras vãs e inócuas, sem consequências, de simples lamento e condenação. E os protagonistas que se comportem de forma INCOMPETENTE E ARROGANTE TÊM DE SER RESPONSABILIZADOS. Em abono do futebol!!! Do nosso futebol e da imagem do mesmo, "cá dentro" e "lá fora".A administração do SC Farense SAD.