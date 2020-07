Farense de luto pela morte de Cabo Santos

O Farense está de luto devido ao falecimento de José dos Santos Gomes, mais conhecido por Cabo Gomes, antigo guarda-redes do clube nos anos 40 e 50.





Cabo Gomes era pai de António Gomes, durante largo tempo dirigente do Farense, e avô de Hugo Gomes, que jogou no Farense, Estrela da Amadora, União de Leiria e Portimonense, entre outros clubes.Cabo Gomes foi homenageado pelo Farense em 2019, por ocasião do 109º aniversário do clube, conforme documenta a foto.manifesta pesar à família enlutada e ao Sporting Clube Farense.