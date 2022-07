Farense deixa mensagem a Bragança: «Com certeza que o ex Leão do Sul voltará mais forte!»

O Farense deixou este domingo uma mensagem de solidariedade a Daniel Bragança, médio do Sporting - que já representou os algarvios em 2018/19 - que contraiu este sábado [ontem] uma grave lesão no joelho direito.



"O Sporting Clube Farense deseja as rápidas melhoras ao atleta Daniel Bragança que sofreu uma grave lesão no joelho, tirando-o dos relvados nos próximos meses. Com certeza que o ex Leão do Sul voltará mais forte!", escreveu o clube algarvio através da sua página oficial do Twitter.