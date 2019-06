Farense fez o primeiro treino da pré-temporada

O Farense, da Segunda Liga, iniciou este sábado a temporada 2019/20 com a primeira sessão de treinos, que incluiu três dos quatro reforços já oficializados, em São Brás de Alportel.O clube algarvio decidiu antecipar para sexta-feira os exames médicos, inicialmente agendados para sábado, e deu já início ao trabalho de campo sob o comando do novo técnico, Sérgio Vieira.O primeiro treino contou com três dos quatro reforços já anunciados - os defesas Rafael Vieira (ex-Sporting da Covilhã) e Rafael Furlan (ex-Estoril Praia) e o avançado Fabrício Simões (ex-Famalicão) -, enquanto o extremo Miguel Bandarra (ex-Casa Pia) terá direito a mais alguns dias de férias, pois esteve em atividade no Campeonato de Portugal até à semana passada.Da época passada, transitaram os guarda-redes Hugo Marques, Daniel Fernandes e Miguel Carvalho, os defesas Bruno Bernardo, Pedro Kadri e Cássio, os médios Fabrício, Pedro Simões e André Vieira e os avançados Alvarinho, Tavinho, Fábio Nunes, Mayambela e Irobiso.A pré-época será dividida entre São Brás de Alportel e o Estádio de São Luís, em Faro, estando igualmente previsto um curto estágio em Albufeira.Estão agendados jogos particulares com Rochdale, de Inglaterra (06 de julho), seleção do Bahrain (12 de julho), Marítimo (16 de julho), Louletano (19 de julho) e Belenenses (21 de julho).A equipa algarvia, 10.ª classificada na última temporada da Segunda Liga, tem estreia oficial marcada para o fim de semana de 27 e 28 de julho, na ronda inaugural da Taça da Liga.