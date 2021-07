Farense garante extremo Elves Baldé

O Farense, que vai participar na 2ª Liga, garantiu os serviços do extremo Elves Baldé, de 21 anos, que esteve ligado ao Sporting durante 12 épocas. O luso-guineense, internacional pelas seleções jovens de Portugal em 31 ocasiões (sagrando-se campeão europeu de sub-19), assinou um contrato válido por duas temporadas.





"Estou muito entusiasmado com esta oportunidade e venho para Faro cheio de ambição e vontade de vencer", assinalou Elves Baldé no momento da assinatura do contrato, acrescentando: "Temos amigos no grupo, que me deram ótimas indicações, e acredito que iremos atingir os objetivos deste histórico clube".