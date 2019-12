Farense indignado com o trabalho de Tiago Martins

O Farense pondera apresentar junto do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uma queixa contra Tiago Martins, devido ao trabalho do juiz da AF Lisboa no duelo desta tarde diante do Nacional. Na base das queixas dos algarvios está um penálti que alegadamente terá ficado por assinalar por falta sobre Alvarinho e também uma suposta agressão a Ryan Gauld.Curiosamente, Tiago Martins foi o árbitro de uma outra partida dos algarvios que resultou em derrota, diante do Ac. Viseu.