Farense mostrou nove caras novas na apresentação aos sócios

O Farense, da Segunda Liga, mostrou este domingo nove reforços para a nova temporada na apresentação de um plantel ainda incompleto aos sócios, antes da realização do Troféu Cidade de Faro, com o Belenenses.Na primeira aparição do emblema da capital algarvia perante os seus associados, no Estádio de São Luís, desfilaram pelo relvado os 22 jogadores já certos, estando ainda algumas vagas em aberto, nomeadamente no setor ofensivo.Os laterais Matheus Silva (ex-Bahia, Brasil), Rafael Furlan (ex-Estoril) e David Sualehe (ex-Vitória de Guimarães) e o central Rafael Vieira (ex-Sporting da Covilhã) foram os quatro reforços apresentados para o setor defensivo.Para o meio-campo, chegaram Bura (ex-Desportivo das Aves), Filipe Melo (ex-Desportivo de Chaves) e Ryan Gauld (ex-Hibernian, Escócia), que regressa depois de ter representado o Farense na primeira metade da época passada e foi o mais aplaudido pelos adeptos.Já o ataque da equipa orientada por Sérgio Vieira, também ele uma 'cara nova' em Faro, conta, para já, com duas contratações, Fabrício Simões (ex-Famalicão) e Bandarra (ex-Casa Pia).A estreia oficial do Farense está marcada para o próximo sábado, frente à Académica, em Coimbra, em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga.Hugo Marques, Daniel Fernandes e Miguel Carvalho.Matheus Silva (ex-Bahia, Bra), Pedro Kadri, Rafael Vieira (ex-Sporting da Covilhã), Cássio, Rafael Furlan (ex-Estoril) e David Sualehe (ex-Vitória de Guimarães).Fabrício, Pedro Simões, André Vieira, Bura (ex-Desportivo das Aves), Filipe Melo (ex-Desportivo de Chaves) e Ryan Gauld (ex-Hibernian, Esc).Irobiso, Fabrício Simões (ex-Famalicão), Bandarra (ex-Casa Pia), Mayambela, Tavinho, Alvarinho, Fábio Nunes.Treinador: Sérgio Vieira.Saíram: Filipe Godinho (Alverca), Fabinho, Bruno Bernardo, Perisic, Jorge Ribeiro (Casa Pia), Nuno Borges (Nacional), Daniel Bragança (Sporting), David Moura (Desportivo de Chaves), Alan Júnior (Leixões), Kitambala e Fábio Gomes.