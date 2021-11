Farense participa em projeto escolar em Estoi

Fabrício Isidoro e Defendi, capitães do Farense, participaram esta quarta-feira numa ação desenvolvida pela Escola Básica Poeta Emiliano da Costa, em Estoi (freguesia de Faro), representando o clube e todo o plantel na entrega de alimentos e de produtos higiénicos destinados a famílias carenciadas.O projeto, desenvolvido no âmbito do curso de educação e formação (CEF) daquela escola e do 9.º ano de escolaridade, sob os temas "desenvolvimento sustentável - erradicação da fome" e "voluntariado", visa a ajuda a várias famílias carenciadas do universo escolar, cujo número aumentou durante a pandemia.Os dois jogadores do Farense deram ainda o pontapé de saída num torneio de futebol escolar, confraternizando com os jovens estudantes.