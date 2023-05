Ponta final de luxo devolve Farense à 1.ª Liga após curta ausência de dois anos

O Farense selou hoje, no 'sofá', o regresso à 1.ª Liga, depois da 'queda' em 2020/21, ao beneficiar do desaire caseiro do Estrela da Amadora face ao Nacional (0-1), na 33.ª jornada da 2.ª Liga.

Com a derrota do Estrela, culpa de um tento do colombiano Pipe Gómez, aos 81 minutos, os algarvios, que na sexta-feira venceram fora o Benfica B por 1-0, garantiram o segundo lugar, ao ficarem com mais seis pontos (66 contra 60), a uma ronda do fim.

O Farense junta-se na subida ao campeão Moreirense, enquanto o conjunto comandado por Sérgio Vieira, terceiro, vai disputar o playoff de subida/manutenção com o Marítimo, 16.º da 1.ª Liga, em jogos marcados para 3 e 11 de junho, o segundo no Funchal.

O Estrela da Amadora esteve pela última vez na 1.ª Liga em 2008/09, sendo entretanto extinto e refundado, enquanto o Marítimo está a cumprir a 38.ª época consecutiva entre os 'grandes', desde a temporada 1985/86.

Quanto ao Nacional, manteve o 15.º lugar, garantindo que não será despromovido de forma direta, ao passar a somar 36 pontos, contra 34 da BSAD, que segue no 16.º posto, de acesso ao playoff de manutenção, 32 do Trofense, 17.º e penúltimo, e 28 do lanterna-vermelha e já despromovido Sporting da Covilhã.

















Sete vitórias consecutivas...



Uma ponta final de luxo na 2.ª Liga , com sete vitórias consecutivas, levou o Farense, orientado por José Mota, do quarto ao segundo lugar, garantindo o regresso ao escalão principal após uma ausência de dois anos. A equipa algarvia, segunda classificada com 66 pontos, festejou hoje 'no sofá' a subida de divisão - objetivo definido desde o primeiro dia da época -, juntando-se ao campeão Moreirense a uma jornada do fim do campeonato, ao beneficiar da derrota do Estrela da Amadora, terceiro com 60, na receção ao Nacional.



O técnico José Mota, de 59 anos, que no início de fevereiro sucedeu a Vasco Faísca no comando técnico do Farense, somou a sua quinta subida à 1.ª Liga, depois de duas com o Paços de Ferreira, uma com o Feirense e outra com o Aves.



O jogador mais preponderante foi o extremo Marco Matias, de 34 anos, com cinco golos e 11 assistências, mas Rui Costa, com nove tentos, os brasileiros Pedro Henrique (oito) e Lucão (sete, todos na condição de suplente utilizado) e o luso-romeno Cristian Ponde (seis golos e seis assistências) também se evidenciaram no ataque da formação de Faro.



Já na fase final da temporada, o Farense beneficiou da experiência dos defesas Muscat e Abner e dos médios Fabrício Isidoro e Cláudio Falcão, conjugada com a 'frescura' trazida pelo guarda-redes Ricardo Velho e pelo central Gonçalo Silva, até aí habituais suplentes, e pelo lateral direito Pastor e pelo médio Mattheus Oliveira, ambos reforços de inverno.



Vasco Faísca, treinador que tinha assegurado a manutenção na época anterior, liderou os algarvios num primeiro terço de temporada de bom nível, interrompido pelo Mundial2022 no segundo lugar, com seis pontos de vantagem sobre o Estrela da Amadora.



No reatamento, a formação de Faro surgiu mais 'desligada', perdeu o médio colombiano Velásquez por lesão e registou um ciclo de três derrotas consecutivas fora na prova, levando a SAD a prescindir de Faísca após a 18.ª jornada, ainda na segunda posição, mas só com mais um ponto do que os 'tricolores'.



Depois de Neca ter orientado interinamente a equipa na receção ao Estrela da Amadora (2-2), José Mota estreou-se com uma derrota frente ao Académico de Viseu, à 20.ª ronda, descendo duas posições na tabela após outros maus resultados.



Mas, as várias mudanças no 'onze' estabilizaram a equipa de Faro, que, com uma sequência de sete triunfos seguidos (quatro deles fora), da 27.ª à 33.ª jornadas, retornou ao segundo posto, 'selado' na penúltima ronda para garantir a subida direta e a 25.ª presença na elite do futebol português.



O Farense manteve a invencibilidade como visitado, somando 12 vitórias e quatro empates em 16 jogos no Estádio de São Luís, recinto que comemora o seu centenário em 2023 e estará em festa na receção da derradeira jornada ao Tondela.



Em 2020/2021, a equipa algarvia tinha regressado à 1.ª Liga, após 18 anos de ausência, mas foi relegada ao segundo escalão no final dessa temporada, ao terminar no 17.º e penúltimo lugar.



Nas outras competições, ainda com Vasco Faísca no banco, o Farense foi eliminado pelo Leixões da Taça de Portugal, na quarta eliminatória, e caiu na fase de grupos da Taça da Liga, com uma vitória e duas derrotas.