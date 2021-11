Farense rescinde com Amine

O Farense anunciou esta terça-feira a rescisão do vínculo com o médio franco-marroquino Amine, que na última segunda-feira havia sido titular diante do Penafiel, em jogo da 2.ª Liga, saindo ao intervalo.

Terão sido acontecimentos ocorridos após a substituição a levar a SAD dos algarvios a avançar para o imediato afastamento de Amine do grupo. A ligação do jogador ao Farense estendia-se até ao fim da época em curso.

Refira-se que outro jogador, Alex Pinto, está sob a alçada disciplinar e impedido de frequentar as instalações do Farense, depois de recusar integrar a equipa de sub-23 do Farense.