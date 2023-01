Farense rescinde com Harramiz

O Sporting Clube Farense comunica que chegou a acordo de rescisão com o atleta Harramiz.



Deixamos os nossos votos de sucesso ao jogador.



A administração. pic.twitter.com/s098pFwp7O — SC Farense (@SCFarense_) January 30, 2023

O avançado Harramiz já não é jogador do Farense, tendo esta segunda-feira chegado a acordo com vista à rescisão do contrato.Harramiz, de 32 anos, foi contratado pelo Farense a meio da época passada mas nunca se conseguiu firmar como titular (apenas três aparições no onze titular, em 25 jogos, sem qualquer golo marcado).Esta foi a segunda passagem de Harramiz pelo Farense: nas épocas 2014/15 e 2015/16 o jogador representou o clube da capital algarvia, também na 2.ª Liga, então com maior sucesso: disputou 75 jogos e marcou 13 golos.