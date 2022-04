Farense segura jovem promessa por três épocas

O extremo Tiago Madeira, de 20 anos, que evoluiu na equipa de sub-23 do Farense, com bons registos, assinou um contrato profissional válido por três temporadas.O jogador, natural de Sines e com passagens pelo Vasco da Gama de Sines e pelo União de Santiago do Cacém, chegou ao Farense ainda júnior, registando 15 golos e 11 assistências na primeira temporada na capital algarvia.Passou depois pelo Farense 1910, nos escalões distritais do futebol algarvio, e na campanha em curso marcou por três vezes e contabilizou quatro assistências nos sub-23.