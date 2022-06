Farense tem cinco jogos marcados na pré-época

O Farense, que vai disputar a Liga Sabseg, tem cinco jogos de preparação agendados, dois dos quais no final do estágio que o grupo realizará no Luso, entre 10 e 16 de julho.É o seguinte o programa: dia 16 de julho, no Luso, jogos com a Académica, às 10 horas, e com o Anadia, às 17 horas; dia 23 de julho, em campo a indicar, com o Torreense, às 10 horas, e com o Mafra, no campo desta formação, às 17 horas. A apresentação oficial está marcada para 31 de julho, frente aos ingleses do Wolverhampton (treinados pelo português Bruno Lage), às 18.45 horas, no Estádio de São Luís, em Faro.Estão ainda previstos ensaios com a equipa de sub-23 do Farense, em dia e hora a designar.