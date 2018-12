Farense vai recorrer da suspensão de André Geraldes

O Farense vai recorrer da suspensão de 16 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) a André Geraldes , na sequência da expulsão no jogo com o Benfica B disputado na quinta-feira, por não concordar com a sanção aplicada ao seu CEO.De acordo com o relatório do árbitro, citado no mapa de castigos, Geraldes foi "considerado expulso porque contestou várias decisões da equipa de arbitragem e, aquando da expulsão, colocou-se de pé, levantou os braços e disse 'É nossa, c******'".A decisão de suspender o dirigente acontece pelo facto de ser reincidente, o que significa que foi condenado pela mesma infração numa das últimas três temporadas. Além disso, terá de pagar uma multa de 357 euros.