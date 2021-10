Fernando Pires acredita na primeira vitória do Farense no campeonato

O Farense alcançou a primeira vitória da época no reduto dos açorianos do São Roque, na Taça de Portugal, e o treinador Fernando Pires pretende agora levar a equipa ao primeiro triunfo na Liga Sabseg, frente ao Vilafranquense, em Rio Maior.





"Ganhar dá sempre alento e confiança, seja qual for o adversário ou a competição, e esta foi a primeira semana em que trabalhámos em cima de uma vitória", assinalou o treinador do Farense.Diante do Vilafranquense "espero que a equipa mostre qualidade e intensidade, com os olhos postos na vitória, pois acredito que temos todas as condições para somar os três pontos se estivermos ao nosso nível e não cometermos falhas defensivas".Pela frente estará um Vilafranquense que "mudou de treinador e registou francas melhoras nos últimos dois jogos, mostrando boas dinâmicas, e estamos mais do que avisados para as dificuldades. Se queremos dar a volta à situação em que nos encontramos, há que dar uma resposta pronta, a começar já por este duelo".