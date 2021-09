Fernando Pires assume o comando da equipa principal do Farense

O Farense anunciou que Fernando Pires (Fanã), um homem da casa há décadas (foi adjunto de Paco Fortes nos tempos dourados do clube), é o novo treinador da equipa principal, na sequência da saída de Jorge Costa.





Fernando Pires estava no comando dos sub-23 do Farense, que se estreiam esta época na Liga Revelação, e é uma solução provisória, podendo tornar-se definitiva. Neca continua como adjunto e também fazem parte da equipa técnica Miguel Rosa, treinador de guarda-redes, e Ricardo Reis.Lito Vidigal era o desejado para o lugar deixado em aberto por Jorge Costa mas não houve acordo. As condições desejadas pelo treinador iam muito além da atual realidade financeira do Farense, que viu as suas receitas descerem de forma significativa com a pandemia da Covid-19 e com a descida ao escalão secundário.