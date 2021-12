Fernando Pires deixa comando da equipa principal do Farense

A SAD do Farense anunciou este domingo que Fernando Pires (Fanã) não continuará a orientar a equipa principal, retomando as funções que anteriormente exercia, de coordenador da formação.Os responsáveis pelo futebol profissional do Farense agradecem "o farensismo, disponibilidade, abnegação e espírito de solidariedade demonstrados pelo treinador Fernando Pires, ao assumir a responsabilidade da condução e orientação da equipa, num momento de particular dificuldade e exigência".Fernando Pires iniciou a época no comando da equipa de sub-23 do Farense e foi chamado à orientação do conjunto principal para render Jorge Costa, que somou apenas um ponto nas quatro primeiras jornadas da Liga Sabseg.A SAD do Farense desenvolve agora diligências com vista à contratação de um novo treinador, o terceiro da temporada, e até lá Neca, que foi adjunto de Jorge Costa e de Fernando Pires, assegurará o comando da equipa.