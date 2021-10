Fernando Pires e a goleada ao Cinfães: «Esperemos que seja uma rampa de lançamento»

As declarações de Fernando Pires, treinador do Farense, após goleada (4-0) aplicada ao Cinfães, na terceira ronda da Taça de Portugal.





"Foi um bom jogo, sempre corrido, em determinadas fazes com boa réplica do Cinfães. Julgo que ficou um pouco patente a diferença entre as equipas, sempre que acelerávamos o jogo, tirávamos vantagem da velocidade dos nossos jogadores, e acabámos por construir o resultado na primeira parte. Depois foi uma segunda parte sem a mesma intensidade, mas de qualquer forma a espaços bem jogado de parte a parte entre as duas equipas", começou por dizer o técnico dos algarvios."Esperemos que seja uma rampa de lançamento para o futuro, a equipa encontra-se bastante melhor, andamos à procura da primeira vitória no campeonato e esperemos que surja já no próximo jogo. Estou convencido de que a equipa, com mais confiança resultante de uma vitória, poderá realizar um campeonato mais de acordo com a sua valia, disputando os lugares mais acima da classificação. Agora há que ‘arrepiar caminho’ e fazer pontos, ganhar jogos, e começar a andar um pouco mais próximos dos primeiros classificados, que é o que nos interessa nesta fase", terminou.