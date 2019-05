Fernando Pires vai orientar equipa B e coordenar futebol juvenil

O Farense anunciou este domingo que a sua nova equipa B vai ter como treinador o antigo adjunto Fernando Pires, que regressa ao emblema da 2.ª Liga de futebol 21 anos depois também para coordenar o futebol juvenil."O SC Farense informa que chegou a acordo para coordenador técnico do futebol de formação dos escalões de competição, que cumulativamente desempenhará funções de treinador da nova equipa B do Farense, com o nosso conhecido Fernando Pires, 'Fanã'", lê-se, em comunicado divulgado no Facebook.Fernando Pires, 58 anos, conhecido no mundo do futebol como Fanã, foi adjunto do treinador espanhol Paco Fortes no Farense durante os anos 90 do século passado, saindo para iniciar a carreira de técnico principal em 1999."Desejamos que esta volta 21 anos depois ao seu clube de coração seja repleta de sucessos pessoais e profissionais", acrescenta o emblema de Faro.A nova equipa B do Farense vai competir na 2.ª Divisão distrital da Associação de Futebol do Algarve.O treinador algarvio passou, nestas últimas duas décadas, por Louletano, Olhanense, Ovarense, Gondomar e Sporting da Covilhã, além de, no estrangeiro, ter orientado diversos emblemas do Médio Oriente.