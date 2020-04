Francisco Geraldes e João de Deus querem ver Ryan Gauld de volta ao escalão principal

Francisco Geraldes, médio do Sporting, e João de Deus, adjunto de Jorge Jesus no Flamengo, manifestaram o desejo de ver Ryan Gauld, médio do Farense, "de volta aos grandes palcos" na próxima época. Ambos participaram esta sexta-feira numa iniciativa do Farense via Facebook, intitulada "Os rostos por trás do sucesso", em que o escocês foi o protagonista.

"Espero que voltes depressa ao escalão que desejas e mereces, pois és um grande futebolista, um dos melhores com joguei, e não digo isto pela amizade que nos liga mas por ser verdade", referiu o médio leonino Francisco Geraldes, na sua intervenção na emissão. Recorde-se que Gauld esteve ligado ao Sporting desde 2014/15 até à época passada.

Já João de Deus, que comandou Ryan Gauld na equipa B do Sporting, recordou a sua passagem pelo Farense (na época 2010/11), antes de manifestar o desejo "de te ver nos grandes palcos quando este momento menos feliz para a humanidade for ultrapassado".



Gauld fala da carreira

Gauld recordou os primórdios da sua carreira, estreando-se aos 16 anos na equipa principal do Dundee United. "Quando surgiu o Sporting pensei que poderia não ter outra oportunidade tão atrativa e além disso havia testes físicos no dia seguinte e assim escapei-me", disse, entre sorrisos, o escocês.

No Sporting Gauld viveu "momentos bons" mas acabou por não se firmar em Alvalade. Emprestado ao Vitória de Setúbal, o médio passou "por uma situação muito triste" no Bonfim quando a meio da época leões e sadinos cortaram relações e o jogador regressou ao Sporting. "Vinha jogando como titular na 1.ª Liga, com uma boa sequência, e voltei para atuar na 2.ª Liga, na equipa B", lembra, acrescentando: "Não podia fazer nada e tentei esquecer".

Seguiu-se novo empréstimo, agora ao Desportivo das Aves, com novo lamento. "Disputei todos os jogos da Taça de Portugal mas nas meias-finais e na final, contra o Sporting, fiquei de fora, na bancada, nem sequer no banco estive", conta. "Fiquei feliz pelos meus companheiros e pela equipa e guardo a medalha mas gostaria, naturalmente, de ter jogado".

Ryan Gauld acabou por ingressar no Farense e teve excelente rendimento na primeira metade da época passada, rumando depois à Escócia. "Sentia que a minha ligação ao Sporting estava a terminar e pensei que na liga escocesa teria possibilidades de chegar à seleção mas a experiência no Hibernian não correu bem, devido a lesões e também à mudança de treinador", assinala.

Na época em curso o escocês regressou ao Farense, que está a realizar uma excelente campanha. "Temos um grupo muito competitivo, forte, e qualquer jogador do plantel pode entrar e fazer a diferença", refere, acrescentando que "ninguém gosta de nos defrontar".

Os objetivos imediatos passam por "ajudar o Farense a subir e voltar a jogar na 1.ª Liga, pois no Vitória de Setúbal e no Aves tive boas fases mas acho que posso fazer mais e ainda vou, acredito, a tempo disso, aqui no Farense, todos juntos".

Residente em Vilamoura, Ryan Gauld não pode no momento praticar golfe, a segunda modalidade da sua preferência. "Vivemos um período difícil, devido à pandemia do coronavírus, mas tenho por cá a minha namorada e os meus dois cães e todos os dias há um plano de treino para cumprir. Se estivesse sozinho seria bem mais difícil", concluiu.