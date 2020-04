Gauld quer voltar ao topo

O médio escocês Ryan Gauld, que viu a pandemia do coronavírus interromper o seu melhor momento em Portugal (seis golos nos últimos três jogos, incluindo o primeiro hat trick da carreira), quer "voltar a jogar na Liga" e espera fazê-lo "ao serviço do Farense".

O jogador, que participou numa iniciativa do clube promovida no Facebook, revelou "ter vivido bons momentos no Sporting, no V. Setúbal e no Aves", mas acredita que pode "fazer mais". "Ainda vou bem a tempo disso", sublinha.

A boa campanha do Farense nesta 2ª Liga é explicada por Ryan Gauld. "Deve-se à circunstância de dispormos de um grupo muito forte e competitivo, em que qualquer jogador pode entrar e fazer a diferença. Por algum motivo os nossos adversários não gostam de defrontar-nos", refere o escocês, de 24 anos.