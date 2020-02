Geraldes absolvido e CD aponta falta de rigor de relatório policial para não punir César Peixoto

O jogo entre a Académica e o Farense, da 10.ª jornada da 2.ª Liga, terminou de forma conturbada e os dois protagonistas do incidente, André Geraldes, CEO da SAD dos algarvios, e o treinador César Peixoto, então ao serviço dos estudantes e agora no comando do Chaves, acabaram por ser absolvidos, conforme deliberação do Conselho de Disciplina da FPF anunciada esta terça-feira.

A Comissão de Instrutores da Liga entendeu acusar apenas César Peixoto, considerando que o treinador tentou agredir André Geraldes, mas o CD da FPF julgou improcedente a acusação, por não provada, devido - lê-se no acordão - "a falta de rigor" do relatório policial.

Face às dúvidas suscitadas com base nos relatórios do árbitro e das forças de segurança, a Comissão de Instrução decidiu pedir esclarecimentos à PSP, que o fez, nos seguintes termos: "O treinador da Académica, sr. César Peixoto, tentou agredir o sr. André Geraldes, não o conseguindo por ação de elementos do staff da sua equipa, que o retiraram à força daquele local".

No acórdão, o CD da FPF, refere que "o que era uma agressão mais tarde transformou-se numa tentativa, sem que tivesse havido preocupação e rigor na exata descrição factual do quadro: em que consistiu a tentativa qual o objeto o ou o meio utilizado, se com as mãos, com os pés, à pedrada, à cabeçada, ou qual a a parte do corpo em vias de ser atingida (cara, peito, cabeça, pernas?)"

Perante as dúvidas suscitadas pelas insuficiências do relatório policial, o CD da FPF acabou por absolver César Peixoto.