Geraldes explica incidente em Coimbra: «Não houve qualquer tentativa de agressão ou insultos»

O CEO do Farense, André Geraldes, e o treinador da Académica, César Peixoto, foram protagonistas de um incidente no final do jogo entre as duas equipas, disputado este sábado, em Coimbra, que levou à identificação de ambos pela PSP, mas o responsável dos algarvios manifesta-se tranquilo.

"Espero que as imagens e o som sejam analisados pelas entidades competentes, pois perceberemos rapidamente que não houve qualquer tentativa de agressão nem insultos por parte de qualquer responsável do Farense", garante André Geraldes a Record.

O CEO dos algarvios diz ainda que "a Associação Académica de Coimbra merece todo o respeito e as ações de alguns pouquíssimos irresponsáveis não são, por nós, minimamente confundidas com essa grande instituição do futebol português".