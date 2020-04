Geraldes quer subir com mérito

Já lá vão 18 anos desde que o Farense marcou presença pela última vez na 1ª Liga. O sonho do regresso estava perto - os algarvios ocupam a 2ª posição -, mas a suspensão do campeonato veio criar um clima de incerteza.

À conversa com os leitores no site de Record, André Geraldes, CEO da SAD do Farense, lembrou que o mérito é um aspeto fulcral para a conclusão das provas. "O que mais me preocupa é a sobrevivência de muitos clubes, que sem a receita dos direitos televisivos, têm de cumprir obrigações com os seus profissionais. Não tenho dúvidas de que o mais justo será jogar dentro de campo mas também não tenho dúvida nenhuma de que a meritocracia tem de prevalecer", frisou o antigo ‘team manager’ do Sporting.

André Geraldes revelou que ainda não tomou qualquer decisão sobre um possível ‘lay-off’ no emblema algarvio. "Aguardamos uma posição do Sindicato dos Jogadores que está em conversações com a Liga para se tentar um entendimento. Não é uma questão que nos tire o sono", atirou o dirigente, lembrando as consequências que a pandemia vai criar nos clubes. "Tanto a indústria do futebol bem como muitas outras vão sair lesadas depois desta crise. Vamos ter todos que ter a capacidade de nos reinventarmos", afirmou.

Caso se confirme o regresso dos algarvios à 1ª Liga, André Geraldes diz que o clube tem todas as condições para se manter. "O Farense tem hoje em dia uma estrutura preparada para enfrentar qualquer adversário, seja ele de que área for", sublinhou.

Luciano Vietto

Desde o final de 2018 ao serviço do Farense, o dirigente lembrou a sua passagem pelo Sporting e revelou que tentou contratar Vietto. "[Não chegou] por uma questão de momento e do treinador do Villarreal ter trabalhado com ele num momento de sucesso. No entanto, a base de dados ficou lá e acabou por chegar no mercado seguinte."