Gonçalo Silva: «Empenhados em trazer os três pontos de Viseu»

Gonçalo Silva, defesa-central do Farense, reconhece que a equipa "não vive uma fase dentro do que habituou toda a gente, com vitórias consecutivas, mas demonstrou uma atitude incrível diante do Estrela da Amadora, recuperando por duas vezes de situações de desvantagem".Segue-se uma deslocação ao reduto do Académico de Viseu. "Entramos em todos os jogos para ganhar e este não fugirá à regra, diante de um adversário direto, que tem uma equipa muito boa", assinala Gonçalo Silva, que promete "um Farense confiante, com um bom espírito, empenhado em conquistar os três pontos".O Farense mudou de treinador. Saiu Vasco Faísca, sucedendo-lhe José Mota, que se estreará em Viseu, depois de Neca ter assegurado o comando, transitoriamente, diante do Estrela da Amadora. "Estamos a tentar assimilar as ideias do novo responsável, num processo que tem corrido bem", garante Gonçalo Silva. "José Mota tem insistido nas coisas em que ele acha que deveremos melhorar com os treinos a serem marcados por grande intensidade e entrega de todos, no intuito de chegarmos ao jogo de domingo nas melhores condições possíveis", garante.Gonçalo Silva foi um dos reforços mais sonantes do Farense mas passou algum tempo fora das opções. "Preferia ter jogado mais tempo, como sucede com todos os futebolistas, mas faço um balanço muito positivo do que tenho feito quando chamado", frisa o defesa.No período em que não entrou nas escolhas de Faísca o defesa garante que trabalhou como sempre o fez. "Com grande profissionalismo e, no último jogo, surgiu a oportunidade de voltar à equipa e ajudei como pude, sabendo que coisas boas virão e estarei cá para dar o melhor melhor, no relvado ou fora dele", atira.