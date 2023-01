Hassan visita academia do Farense e vai dar sessão de autógrafos

Hassan Nader, antigo avançado marroquino que ajudou a escrever algumas das mais brilhantes páginas da história do Farense nos anos 90, visitou esta quinta-feira a academia do clube, em São Brás de Alportel, acompanhando o treino da equipa principal.

No próximo sábado Hassan estará no Estádio de São Luís, para observar o jogo entre o Farense e o Nacional, a contar para a 15.ª jornada da Liga Sabseg, e antes do encontro o antigo futebolista, que também jogou no Benfica, marcará presença numa sessão de autógrafos, junto à porta 3.