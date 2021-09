Idrissa Sylla reforça ataque do Farense

O Farense assegurou os serviços do avançado Idrissa Sylla, internacional da Guiné-Conackri, de 30 anos, que se encontrava desempregado, depois de ter representado na época passada o NorthEast United, da Índia. O contrato é válido por uma época, com mais uma de opção.





?? O avançado Guineense de 30 anos, com um percurso de carreira no Anderlecht (Campeão Belga em 2017 ), QPR, Le Mans FC e Zulte Waregem. Com presenças na L.Campeões e L.Europa e conta com 28 internacionalizações. pic.twitter.com/qUDU6bIMfc — SC Farense (@SCFarense_) September 11, 2021

Sylla despontou no futebol francês, ao serviço do Le Mans e do Bastia, mudando-se depois para a Bélgica, com os desempenhos ao serviço do Zulte Waregem e do Anderlecht a motivarem a cobiça dos ingleses do Queens Park Rangers, que Sylla representou por três épocas.Nas últimas campanhas o avançado voltou à Belgica (Zulte Waregem e Ostende), antes de se aventurar na Índia.