Infraestruturas sofrem revolução

O Farense recuperou o relvado do Estádio São Luís, que se apresentava muito degradado, e vai, em breve, solucionar uma das grandes dificuldades que a sua equipa de futebol profissional enfrenta: a falta de campos de treino.

Muito castigado com a sucessão de jogos e, sobretudo, de treinos, devido à inexistência de alternativas nas proximidades, o relvado do Estádio de São Luís foi alvo de um profundo trabalho de revitalização, com o recurso a meios próprios e a empresas especializadas, e apresenta agora muito melhores condições para a prática do futebol.

Durante algumas semanas, o Farense trabalhou no Estádio Algarve e em Albufeira, a fim de permitir a recuperação do piso do seu recinto, que voltará a receber treinos da equipa principal, mas em número inferior ao que vinha sucedendo.

Num trabalho coordenado pelo novo CEO do Farense, André Geraldes, em estreita proximidade com o presidente do clube e da SAD, João Rodrigues, está prevista uma autêntica revolução nas infraestruturas, tanto nas destinadas ao futebol profissional como nas que servem os escalões de formação.

O campo da pista de atletismo, na saída para Olhão, será dotado de um relvado destinado a treinos, numa parceria com a Câmara Municipal de Faro, e outra parceria, esta estabelecida com o Sambrasense, permitirá a recuperação do relvado do campo Sousa Uva, em São Brás de Alportel, e a sua posterior utilização para treinos.

No futebol jovem, o primeiro passo das melhorias previstas inclui obras de relevo no sintético da Penha, de forma a que as diversas equipas do clube possam trabalhar num espaço de melhor qualidade.