Internacional guineense Bura reforça meio-campo do Farense

O Farense assegurou a contratação do médio Bura, de 23 anos, que na época passada se sagrou campeão na Liga Revelação ao serviço do Aves. O jogador assinou por duas épocas, com mais uma de opção. A cláusula de rescisão está fixada nos três milhões de euros.

O jogador, internacional pela Guiné-Bissau, participou recentemente na Taça das Nações Africanas, ao serviço do seu país, e estava ligado ao Oriental, com quem o Farense negociou.

A contratação de Bura insere-se na política definida pela SAD do Farense e pelo seu CEO, André Geraldes, com uma aposta clara em jogadores que acrescentem valor ao plantel e levem os algarvios a criar bases para aspirar aos lugares cimeiros da 2ª Liga.

Decorrem negociações com outros futebolistas, que devem ficar fechadas muito em breve.