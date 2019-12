Investimento no futebol juvenil irá aumentar

O Farense iniciou o processo com vista à certificação como entidade formadora, no âmbito do programa para o efeito desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol. Um dossiê liderado por André Geraldes, CEO da SAD, em estreia colaboração com os responsáveis pelo futebol juvenil.





Após décadas sem qualquer investimento no futebol de formação, o Farense avançou este ano com a criação de uma equipa satélite (Farense 1910), que está a competir na 2.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve e conta com os préstimos de várias jovens promessas, enquanto a Câmara de Faro tem vindo a requalificar os espaços da cidade (Horta da Areia, Penha e Escola Neves Júnior) para a prática do futebol de formação.No horizonte está a construção de uma Academia, que é um dos sonhos do presidente do clube e da SAD, João Rodrigues, de forma a dotar o Farense de melhores condições de trabalho, tanto para a sua equipa sénior, que lidera isolada a 2.ª Liga e sonha com o regresso ao escalão principal do futebol português, como para o futebol juvenil.