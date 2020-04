Jesualdo Ferreira espera que amigo Sérgio Vieira suba de divisão

Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, do Brasil, manifestou o desejo de "ver o Farense voltar ao convívio dos grandes, sob o comando de Sérgio Vieira", que foi seu adjunto no Sporting e no Sporting de Braga.





"O Sérgio é um profissional honesto, sério e com princípios, o que assume maior importância que um ou outro detalhe de ordem técnica", assinalou Jesualdo Ferreira, numa breve mensagem difundida no decurso do programa "Os rostos por trás do sucesso", difundido em direto pelo Farense via Facebook, na noite desta segunda-feira.Sérgio Vieira teceu referências elogiosas aos treinadores que auxiliou - Rogério Gonçalves, Manuel Machado, Domingos Paciência e Jesualdo Ferreira - e sobre este último o atual responsável do Farense referiu que "merecia outro reconhecimento do futebol português e das suas instituições por tudo quanto tem feito, pois às vezes é importante olharmos para o passado e mostrarmos gratidão a quem desempenhou papel relevante para a afirmação do treinador português no mundo".O treinador do Farense elogiou, por outro lado, "a dinâmica, o rigor e a atitude" dos jogadores dos algarvios, neste período em que o futebol está inativo. "Tivemos de encontrar rapidamente soluções para nos adaptarmos a uma realidade nova, percebendo o que os nossos futebolistas poderiam fazer nas suas casas e o clube foi fantástico, no capítulo da logística, encontrando um parceiro que forneceu bicicletas", assinalou.Os jogadores do Farense "têm hora para acordar, fazer a sua pesagem diária e o treino que lhes é ministrado via telemóvel, havendo assim rotinas de trabalho diárias, que impõem disciplina, além dos cuidados necessários com a alimentação e o descanso".A equipa técnica dos algarvios mostra-se particularmente atenta "a todo o ruído informativo em torno do regresso ou não do campeonato e até das questões salariais, procurando, de uma forma equilibrada, acalmar os jogadores, num momento particularmente delicado, devido à pandemia do coronavírus".Sérgio Vieira confia na subida ao escalão principal e realça "o papel do presidente João Rodrigues, o grande obreiro de tudo o que está a ser feito". "É público o seu envolvimento, até do ponto de vista financeiro, e seguramente todos nós, todos os farenses, ficaremos eternamente gratos por ajudarmos a que possa, fruto de um profundo sentimento de amor pelo clube presente desde criança e transmitido pelo pai, concretizar o sonho de ver o clube de volta ao patamar mais alto".O treinador dos algarvios acredita que o clube "irá crescer como nunca sucedeu na sua história" e enalteceu o papel da claque, os South Side Boys, "sempre presente nos momentos mais dolorosos na história da vida do clube e que agora poderá ver a mágoa de tempos recentes aliviada, com este reerguer do maior clube a sul de Lisboa, que pode e deve também ser transformado no melhor, envolvendo a cidade e a região".A equipa satélite, o Farense 1910, que milita na 2.ª Divisão da AF Algarve e se estreou esta época em competições oficiais, "é o início de uma dinâmica muito importante, sob o comando de Fernando Pires (Fanã), uma pessoa fantástica, e que tem como objetivo potenciar jogadores jovens, como já esta época sucedeu com o Ângelo Taveira, entretanto cedido ao Louletano para ganhar mais maturidade, e com o Murilo, que passou para o plantel principal", diz Sérgio Vieira.No futuro "o Farense irá seguramente criar condições para fazer crescer jogadores de forma sustentada, dando-lhes as ferramentas necessárias para chegarem à equipa principal já preparados, como sucede com os grandes clubes nacionais".Sérgio Vieira deixou ainda "palavras de apreço e de gratidão a todos as pessoas - médicos, enfermeiros, bombeiros, polícias e outros profissionais - que, na linha da frente trabalham diariamente, neste período difícil, ao serviço de todos nós e zelando pelas nossas vidas".