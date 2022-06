Jhon Velásquez reforça Farense por três anos

Jhon Velásquez vai reforçar o Farense por três anos, segundoapurou. O médio colombiano, de 27 anos, chegou a ser apontado ao Gil Vicente, mas como o nosso jornal antecipou, o destino poderia ser o Algarve , algo que se veio a verificar.Velásquez vai ser orientado por Vasco Faísca com o Santa Fe a partilhar o passe com o Independiente Santa Fe.Foi no emblema de Bogotá que jogou nas últimas quatro épocas, depois de envergar as camisolas do Patriotas e Llaneros.